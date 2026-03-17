人手不足が深刻な業界では、数字を合わせるために現場に無理を強いるケースが少なくない。投稿を寄せた40代男性は、派遣社員として金融機関のデータセンターで設備の維持管理を担当している。そこでの「宿直勤務」の運用が、あまりにブラックだという。（文：篠原みつき）宿直明けにそのまま「8:30に出勤を打刻」男性の職場には、通常の日勤や遅番以外に「宿直」がある。その拘束時間は凄まじい。「宿直勤務は朝8時30分〜翌8時30分