【H27E6S】 3月16日 発売 期間限定8%オフ価格：25,740円 KEY TO COMBAT（KTC）は、27インチWQHDゲーミングモニター「H27E6S」を3月16日に発売した。発売を記念し、期間限定で8％オフの特別価格25,740円で販売されている。 本製品は、240Hz（オーバークロックで275Hz対応）の高速リフレッシュレートとWQHD（2,560×1,440）の高精細画質を両立した