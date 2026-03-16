【H27E6S】 3月16日 発売 期間限定8%オフ価格：25,740円

KEY TO COMBAT（KTC）は、27インチWQHDゲーミングモニター「H27E6S」を3月16日に発売した。発売を記念し、期間限定で8％オフの特別価格25,740円で販売されている。

本製品は、240Hz（オーバークロックで275Hz対応）の高速リフレッシュレートとWQHD（2,560×1,440）の高精細画質を両立した、eスポーツゲーマーに向けた新たなハイパフォーマンスモデル。Fast IPSパネルによる高速応答と、ハードウェアブルーライトカットによる目に優しい設計を融合し、競技性を追求しながらも長時間のプレイを快適に楽しめる。

「H27E6S」の特長

最大の特長は、240Hz（OC 275Hz）超高リフレッシュレートと1ms（GTG）の高速応答時間を実現したFast IPSパネルの採用。FPSやMOBAなど、一瞬の動きが勝敗を分けるeスポーツタイトルにおいて、高速移動するオブジェクトの残像を大幅に低減する。敵の動きをより早く、より正確に捉え、圧倒的なアドバンテージをもたらす。

さらに、27インチWQHD（2,560×1,440）解像度は、フルHDの約1.7倍の高精細画質を実現。ゲーム内の遠くの敵や細かなテクスチャまでくっきりと描写する。123％sRGB色域ボリュームに対応し、豊かで正確な色彩表現が可能。eスポーツはもちろん、デザインや動画編集などのクリエイティブワークにも最適な、オールラウンドに活躍する。

長時間のプレイも快適に。目に優しい設計と充実の接続性

ハードウェアブルーライトカットとフリッカーフリー設計により、長時間のゲームプレイや作業でも目の疲れを大幅に軽減。集中力を途切れさせず、快適な環境でパフォーマンスを最大限に発揮できる。さらにAdaptive-Sync技術に対応し、画面のティアリングやスタッタリングを排除。すべてのシーンで非常にスムーズで没入感のある体験を提供する。

また、HDMI 2.0×2（2560×1440@144Hz）とDisplayPort 1.4×2（2560×1440@240Hz、OC 275Hz）を装備し、PCはもちろんPS5やXbox Series Xなどの最新ゲーム機ともシームレスに接続できる。

スタンドは高低、回転、傾斜、ピボットに対応し、VESAマウントにも対応。プレイスタイルに合わせて最適な視野角を自由に構築できる。

KTC H27E6S ゲーミングモニター 製品仕様

画面サイズ：27インチ

解像度：WQHD (2,560×1,440)

リフレッシュレート：240Hz (OC 275Hz)

応答速度：1ms (GTG)

パネル種類：Fast IPS

HDR規格：HDR400

色域：sRGB 100%、DCI-P3 95% (色域ボリューム123% sRGB)

主な特長：ハードウェアブルーライトカット、フリッカーフリー、Adaptive-Sync、スピーカー内蔵、RGBライト

主な接続端子：HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2

調整機能：チルト、スイベル、ピボット、高さ調整

VESAマウント：対応 (100×100mm)

「H27E6S」と「H27E6」のスペック比較