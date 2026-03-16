【モデルプレス＝2026/03/16】乃木坂46の池田瑛紗が3月15日、自身のInstagramを更新。イベント出演時の衣装ショットを公開し、注目が集まっている。【写真】乃木坂センター抜擢美女「破壊力がすごい」色白美脚チラリのミニスカ姿◆池田瑛紗、ミニ丈衣装で美脚披露池田は「ありがとうございました！」とつづり、同日に開催されたガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」でのオフショッ