【グノーシア】 3月16日 配信開始 価格： 2,750円（Google Play） 2,780円（App Store） PLAYISMは、プチデポット開発のSF人狼ゲーム「グノーシア」Android/iOS版の配信を3月16日に開始した。価格はAndroid版が2,750円、iOS版が2,780円。 「グノーシア」は1回15分程度の短いストーリーを繰り返しプレイすることで、1つの