【グノーシア】 3月16日 配信開始 価格： 2,750円（Google Play） 2,780円（App Store）

PLAYISMは、プチデポット開発のSF人狼ゲーム「グノーシア」Android/iOS版の配信を3月16日に開始した。価格はAndroid版が2,750円、iOS版が2,780円。

「グノーシア」は1回15分程度の短いストーリーを繰り返しプレイすることで、1つの答えを探し続けるアドベンチャーゲーム。シングルプレイの人狼ゲームをモチーフとしており、繰り返し遊ぶことでプレイヤーの能力を強化して人狼である人類の乗組員を襲う敵「グノーシア」を発見、議論を通してコールドスリープさせていく。

キャラクターたちの役割はゲーム開始時に自由に割り当てることが可能で、自動的に発言や行動を行なう。性格や能力、信頼度などの内部パラメータが存在し、思考のクセや行動が変化するという。

今回のスマホ版配信はTVアニメ版「グノーシア」の最終回を記念するもの。買い切り型の有料ゲームアプリとして、1度の購入で全ての要素を遊べる。

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