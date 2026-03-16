【明治安田J1百年構想リーグ】京都サンガF.C. 1−2 セレッソ大阪（3月14日／サンガスタジアム by KYOCERA）【映像】敵２人を吹っ飛ばす「重戦車ドリブル」WBCを戦った大谷翔平と“ほぼ同じ体格”のJリーガーが、フィジカル能力の高さを見せつけた。ナイジェリアと日本にルーツを持つセレッソ大阪のFW櫻川ソロモンが見せた、重戦車ドリブルが話題となっている。3月14日の明治安田J1百年構想リーグ第6節で、C大阪はアウェーで京