お散歩中に親友と会えないことにじれていたというビションフリーゼさん。会えないなら…会いに行けばいい！？まさかの発想と行動力が起こした衝撃的な展開が話題になっているのです。 驚きと感動、そしてクスッと笑える飼い主さんの本音は記事執筆時点で106万回を超えて表示されており、2.7万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『親友のワンコ』に会えない日々が続いた犬→ニオイを辿って家を…『衝撃の展