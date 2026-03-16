お散歩中に親友と会えないことにじれていたというビションフリーゼさん。会えないなら…会いに行けばいい！？まさかの発想と行動力が起こした衝撃的な展開が話題になっているのです。

驚きと感動、そしてクスッと笑える飼い主さんの本音は記事執筆時点で106万回を超えて表示されており、2.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『親友のワンコ』に会えない日々が続いた犬→ニオイを辿って家を…『衝撃の展開』】

親友に会えない日々が続いた犬→ニオイを辿って家を…

Xアカウント『@papoter_dog』に投稿されたのは、親友に会いたいがために奇跡を起こしたビションフリーゼ「パポテ」くんの物語。

パポテくんは、いつもお散歩中に会える『親友』に会えない日々が続いていたのだそう。毎日お散歩に出かけても見かけない親友…じれてしまったパポテくんは、思わぬ行動を起こしたのだそう。

ニオイを辿って家を…『衝撃的な展開』が話題に

『親友に会えない、けど会いたい』→『なら、会いに行けばいいんじゃない？』→『どこに行けば…家だ！家に行けば会えるじゃないか！』

と、親友のニオイを辿って家を特定。そして玄関前で出てくるまで待ち続ける…という、荒技を編み出して実行、そして成功させたというパポテくん。

そもそも、親友のニオイを辿って『家を特定する』というところがすでに難関なのにも関わらず、無事に親友と再会、ハグをして取り戻した親友とのいつもの時間を満喫していたというのですから驚きです。

愛犬同士は感動の再会に大喜びしていたそうですが、飼い主さんはというと…。

『人間は非常に気まずい。気まずすぎる』『君らは感動再会ハグをしてればいいけど「犬が家に行きたがって…わー、すごい偶然…」などの言い訳をした挙句言い訳しないよりむしろ怪しくなってる』と、ポツリ。

しかし、いざ親友の飼い主さんと話してみたところ『向こうのわんちゃんも限りなく近くまで我が家を突き止めてるらしい』とのことで、相互ストーカーというところで落ち着いたのだそう。

親友に会いたいという気持ちだけでお家を突き止めてみせたパポテくんのポテンシャル、微笑ましいその一部始終は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「親友犬のストーカーと化してて可愛い」「警察犬になれる」「犬だけが完全に純粋な友情物語で人間だけ気まずいやつｗ」「愛が重い特定班ワンコｗ」「嗅覚と行動力がすごい」「犬の勝ちだね」「執念がすごい！」「かわいいｗ」などのコメントが寄せられています。

形が定まらない…？ゆるいフォルムが大人気

2024年6月生まれのパポテくんは、甘えん坊で天真爛漫なビションフリーゼの男の子。お友だちのことが大好きで、そのコミュニケーション能力の高さは目を見張るものがあるのだといいます。

『形が定まらない』と飼い主さんに表現される所以は、そのふわふわもこもこのフォルム。さまざまな姿形、表情を見せてくれるパポテくんのお姿は日々多くのユーザーにビションフリーゼの魅力を発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@papoter_dog」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。