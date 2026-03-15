トラックとして使われていたAタイプ英国のヴォグゾール本社と連絡を重ね、ニュージーランドのウォルター・スコット氏は、本家のワークスマシンと同様の改良をYタイプへ加え続けた。1912年には南島のブライトンビーチで、時速68マイル（約109.4km/h）の最高速記録を残している。【画像】強豪ワークスマシンを量産化ヴォグゾール 20HP Aタイプ100年以上前のクルマたち全143枚その年末に、彼は新しいヴォグゾールを購入し、Yタ