WBC・日本―ベネズエラ戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6大会目で初めて4強に辿りつけず、屈辱の敗退。試合後、侍ナインは失意に暮れた。痛恨の逆転3ランを被弾した伊藤大海投手はベンチで動けず、ファンからはエールが相次いだ。無情の一発だった。伊藤は1点リードの6回に登板す