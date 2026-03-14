ＢＳテレ東で毎週日曜夕方５時45分から放送中の人気番組「飯尾和樹のずん喫茶」のスピンオフ番組が誕生！その名も…「飯尾和樹のずん銭湯」！ 昭和レトロな喫茶店をこよなく愛し、日本全国の気になる喫茶店をめぐり歩く飯尾和樹。そんな飯尾さんが喫茶店を飛び出して、街で愛される“老舗銭湯”をめぐります。初回である今回は、東京に今も残る古き良き銭湯を訪問。店主から銭湯を継いだ経緯・守り続けてきた建物や脱衣所のこ