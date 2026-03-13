【モデルプレス＝2026/03/13】「第49回日本アカデミー賞 授賞式」が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた。ここでは授賞式の写真をまとめる。【写真】「日アカ」最優秀10冠獲得した映画キャスト豪華集結◆「国宝」最優秀10冠同賞2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一