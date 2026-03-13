【写真特集】「第49回日本アカデミー賞」結果総まとめ「国宝」が最優秀10冠
【モデルプレス＝2026/03/13】「第49回日本アカデミー賞 授賞式」が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた。ここでは授賞式の写真をまとめる。
【写真】「日アカ」最優秀10冠獲得した映画キャスト豪華集結
同賞2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
最優秀作品賞は「国宝」。同作は吉沢亮の最優秀主演男優賞のほか、李相日監督が最優秀監督賞、奥寺佐渡子氏が最優秀脚本賞などを受賞。計10部門で最優秀賞を受賞した。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務めた。
★マークは最優秀賞
【優秀作品賞】
★国宝
・宝島
・爆弾
・ファーストキス 1ST KISS
・TOKYOタクシー
【優秀アニメーション作品賞】
★劇場版「鬼滅の刃」無限城編第一章 猗窩座再来
・劇場版「チェンソーマン レゼ篇」
・ひゃくえむ。
・ペリリュー −楽園のゲルニカ−
・劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像」
【優秀監督賞】
・内田英治「ナイトフラワー」
・大友啓史「宝島」
・塚原あゆ子「ファーストキス 1ST KISS」
・永井聡「爆弾」
★李相日「国宝」
【優秀脚本賞】
・内田英治「ナイトフラワー」
★奥寺佐渡子「国宝」
・福田果歩「366日」
・山浦雅大／八津弘幸「爆弾」
・山田洋次／朝原雄三「TOKYOタクシー」
【優秀主演男優賞】
・妻夫木聡「宝島」
・長塚京三「敵」
・松村北斗「秒速5センチメートル」
・山田裕貴「爆弾」
★吉沢亮「国宝」
【優秀主演女優賞】
・北川景子「ナイトフラワー」
・長澤まさみ「ドールハウス」
★倍賞千恵子「TOKYOタクシー」
・広瀬すず「遠い山なみの光」
・松たか子「ファーストキス 1ST KISS」
【優秀助演男優賞】
★佐藤二朗「爆弾」
・田中泯「国宝」
・松村北斗「ファーストキス 1ST KISS」
・横浜流星「国宝」
・渡辺謙「国宝」
【優秀助演女優賞】
・蒼井優「TOKYOタクシー」
・高畑充希「国宝」
・寺島しのぶ「国宝」
★森田望智「ナイトフラワー」
・森七菜「国宝」
【優秀撮影賞】
・今村圭佑「秒速5センチメートル」
・近藤哲也「爆弾」
・相馬大輔「宝島」
★ソフィアン・エル・ファニ「国宝」
・近森眞史「TOKYOタクシー」
【優秀照明賞】
・上野甲子朗「秒速5センチメートル」
・溝口知「爆弾」
・永田ひでのり「宝島」
★中村裕樹「国宝」
・土山正人「TOKYOタクシー」
【優秀音楽賞】
・岩崎太整「TOKYOタクシー」
・佐藤直紀「宝島」
★原摩利彦「国宝」
・日向萌「366日」
・Yaffle「爆弾」
【優秀美術賞】
・杉本亮／岡田拓也「爆弾」
★種田陽平／下山奈緒「国宝」
・西村貴志「TOKYOタクシー」
・花谷秀文「宝島」
・松崎宙人（※「崎」は正式には「たつさき」）「室町無頼」
【優秀録音賞】
・石貝洋「爆弾」
★白取貢「国宝」
・田辺正晴「366日」
・長村翔太「TOKYOタクシー」
・湯脇房雄「宝島」
【優秀編集賞】
★今井剛「国宝」
・杉本博史「TOKYOタクシー」
・瀬谷さくら「８番出口」
・西尾光男「ファーストキス 1ST KISS」
・二宮卓「爆弾」
【優秀外国作品賞】
★教皇選挙
・トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦
・ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング
・ワン・バトル・アフター・アナザー
・F1（R）／エフワン
【新人俳優賞】
・河内大和「８番出口」
・白山乃愛「秒速5センチメートル」
・中島瑠菜「TOKYOタクシー」
・坂東龍汰「爆弾」
・松谷鷹也「栄光のバックホーム」
・見上愛「国宝」
・森田望智「ナイトフラワー」
【話題賞】
・作品部門
「ファーストキス 1ST KISS」
・俳優部門
松村北斗（「ファーストキス 1ST KISS」「秒速5センチメートル」）
【主題歌賞】
原摩利彦feat.井口理
「国宝」主題歌「Luminance」
【協会特別賞】
・小川久美子【衣裳デザイナー】
・黒澤和子【衣裳デザイナー】
・新藤次郎【プロデューサー】
・西田忠光【組付大道具】
【会長功労賞】
・小川眞由美【俳優】
・佐久間良子【俳優】
・杉井ギサブロー【アニメーション監督】
・田中陽造【脚本】
・毛利清二【刺青絵師】
【会長特別賞】
・いしだあゆみ【俳優】3月11日没 享年76
・仲代達矢【俳優】11月8日没 享年92
・原田眞人【監督・脚本】12月8日没 享年76
・大谷信義【松竹名誉会長】12月10日没 享年80
〜特別追悼〜
2025年に逝去された会長功労賞受賞者
・上田正治【撮影】1月16日没 享年87
・篠田正浩【監督】3月25日没 享年94
・吉行和子【俳優】9月2日没 享年90
・池広一夫【監督】10月15日没 享年95
第49回特別賞
「国宝」製作チーム
【Not Sponsored 記事】
【写真】「日アカ」最優秀10冠獲得した映画キャスト豪華集結
◆「国宝」最優秀10冠
同賞2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務めた。
◆「第49回日本アカデミー賞」受賞者・作品一覧
★マークは最優秀賞
【優秀作品賞】
★国宝
・宝島
・爆弾
・ファーストキス 1ST KISS
・TOKYOタクシー
【優秀アニメーション作品賞】
★劇場版「鬼滅の刃」無限城編第一章 猗窩座再来
・劇場版「チェンソーマン レゼ篇」
・ひゃくえむ。
・ペリリュー −楽園のゲルニカ−
・劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像」
【優秀監督賞】
・内田英治「ナイトフラワー」
・大友啓史「宝島」
・塚原あゆ子「ファーストキス 1ST KISS」
・永井聡「爆弾」
★李相日「国宝」
【優秀脚本賞】
・内田英治「ナイトフラワー」
★奥寺佐渡子「国宝」
・福田果歩「366日」
・山浦雅大／八津弘幸「爆弾」
・山田洋次／朝原雄三「TOKYOタクシー」
【優秀主演男優賞】
・妻夫木聡「宝島」
・長塚京三「敵」
・松村北斗「秒速5センチメートル」
・山田裕貴「爆弾」
★吉沢亮「国宝」
【優秀主演女優賞】
・北川景子「ナイトフラワー」
・長澤まさみ「ドールハウス」
★倍賞千恵子「TOKYOタクシー」
・広瀬すず「遠い山なみの光」
・松たか子「ファーストキス 1ST KISS」
【優秀助演男優賞】
★佐藤二朗「爆弾」
・田中泯「国宝」
・松村北斗「ファーストキス 1ST KISS」
・横浜流星「国宝」
・渡辺謙「国宝」
【優秀助演女優賞】
・蒼井優「TOKYOタクシー」
・高畑充希「国宝」
・寺島しのぶ「国宝」
★森田望智「ナイトフラワー」
・森七菜「国宝」
【優秀撮影賞】
・今村圭佑「秒速5センチメートル」
・近藤哲也「爆弾」
・相馬大輔「宝島」
★ソフィアン・エル・ファニ「国宝」
・近森眞史「TOKYOタクシー」
【優秀照明賞】
・上野甲子朗「秒速5センチメートル」
・溝口知「爆弾」
・永田ひでのり「宝島」
★中村裕樹「国宝」
・土山正人「TOKYOタクシー」
【優秀音楽賞】
・岩崎太整「TOKYOタクシー」
・佐藤直紀「宝島」
★原摩利彦「国宝」
・日向萌「366日」
・Yaffle「爆弾」
【優秀美術賞】
・杉本亮／岡田拓也「爆弾」
★種田陽平／下山奈緒「国宝」
・西村貴志「TOKYOタクシー」
・花谷秀文「宝島」
・松崎宙人（※「崎」は正式には「たつさき」）「室町無頼」
【優秀録音賞】
・石貝洋「爆弾」
★白取貢「国宝」
・田辺正晴「366日」
・長村翔太「TOKYOタクシー」
・湯脇房雄「宝島」
【優秀編集賞】
★今井剛「国宝」
・杉本博史「TOKYOタクシー」
・瀬谷さくら「８番出口」
・西尾光男「ファーストキス 1ST KISS」
・二宮卓「爆弾」
【優秀外国作品賞】
★教皇選挙
・トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦
・ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング
・ワン・バトル・アフター・アナザー
・F1（R）／エフワン
【新人俳優賞】
・河内大和「８番出口」
・白山乃愛「秒速5センチメートル」
・中島瑠菜「TOKYOタクシー」
・坂東龍汰「爆弾」
・松谷鷹也「栄光のバックホーム」
・見上愛「国宝」
・森田望智「ナイトフラワー」
【話題賞】
・作品部門
「ファーストキス 1ST KISS」
・俳優部門
松村北斗（「ファーストキス 1ST KISS」「秒速5センチメートル」）
【主題歌賞】
原摩利彦feat.井口理
「国宝」主題歌「Luminance」
【協会特別賞】
・小川久美子【衣裳デザイナー】
・黒澤和子【衣裳デザイナー】
・新藤次郎【プロデューサー】
・西田忠光【組付大道具】
【会長功労賞】
・小川眞由美【俳優】
・佐久間良子【俳優】
・杉井ギサブロー【アニメーション監督】
・田中陽造【脚本】
・毛利清二【刺青絵師】
【会長特別賞】
・いしだあゆみ【俳優】3月11日没 享年76
・仲代達矢【俳優】11月8日没 享年92
・原田眞人【監督・脚本】12月8日没 享年76
・大谷信義【松竹名誉会長】12月10日没 享年80
〜特別追悼〜
2025年に逝去された会長功労賞受賞者
・上田正治【撮影】1月16日没 享年87
・篠田正浩【監督】3月25日没 享年94
・吉行和子【俳優】9月2日没 享年90
・池広一夫【監督】10月15日没 享年95
第49回特別賞
「国宝」製作チーム
【Not Sponsored 記事】