13日放送のNHK総合「あさイチ」で、メーンキャスターを務めているNHKアナウンサーの鈴木奈穂子が番組を途中で退席し、その理由に称賛が集まっている。 この日、番組には女優の高石あかり（正しくは、はしごだか）がゲスト出演。プレミアムトークで高石が主演している連続テレビ小説「ばけばけ」（同）の裏話などが明かされていた。 一方、プレミアムトークのコーナーが終了するタイミ