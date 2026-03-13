ニューヨーク証券取引所＝2025年12月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日続落し、前日比739.42ドル安の4万6677.85ドルで取引を終えた。米国、イスラエルイランの交戦に伴う中東情勢の悪化と原油高が相場の重荷となり、売り注文が膨らんだ。イランの新しい最高指導者モジタバ・ハメネイ師が、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の封鎖を継続する姿勢を示したほか、産