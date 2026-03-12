ことし5月に引退するクルーズ客船＝にっぽん丸が12日、下関に寄港しました。けさ、下関市の長州出島に寄港した「にっぽん丸」は1990年に就航し、これまでにおよそ60万人が乗船しました。総移動距離は、地球133周分に当たる530万キロに上っています。ことし5月に引退することになっていて下関市に寄港するのは、今回が最後ということです。およそ300人の乗客は、市内の長府、角島など6つのコースで県内をめぐったという