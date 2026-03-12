お風呂場での転倒は、想像以上に危険です。特に高齢者だけで暮らしている場合、子どもとしては今後事故が起きないよう、リフォームしてあげたくなりますよね。では、高齢の親が住む家をリフォームした際、その費用は贈与になるのでしょうか？ 親名義の家のリフォーム費用は原則「贈与」 子どもが資金を出して、親名義の家をリフォームする場合、原則として贈与税の対象となる可能性が高いです。