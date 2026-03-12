わざと自動車事故を起こし保険金をだまし取ったなどとして、自動車内装工の男らが逮捕されました。警視庁によりますと、小柳栄治容疑者ら4人は2023年、神奈川県横浜市の駐車場でわざと自動車同士の事故を起こし、保険金およそ667万円をだまし取った疑いが持たれています。また、千葉県でわざと事故を起こし保険金をだましとろうとしたとして、男4人も逮捕されました。小柳容疑者はこれらのグループの指示役で、「もうけ話があるか