牛めし･定食チェーンの「松屋」は、3月17日(火)10時から、「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」を販売する。販売店舗は一部店舗を除く全国の松屋。価格は990円(税込)で持ち帰りも可能。〈にんにくのパンチと野菜の甘みが広がる味わい〉「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」は、鉄板でふっくらジューシーに焼き上げたハンバーグに、煮込みキャベツとベーコンの旨味が溶け込んだこだわりのトマトクリームソースを合わせた