10代の女性にわいせつな行為をしたとして、三重県の中学校教諭が逮捕されました。 【写真を見る】三重・四日市市の中学校教諭（48）を不同意わいせつの疑いで逮捕10代の女性にわいせつ行為か「間違いありません」と容疑認める 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、四日市市立内部中学校の教諭・國木俊之容疑者（48）です。 警察によりますと、國木容疑者はことし1月下旬ごろ、三重県の10代の女性にわいせつな行為をした