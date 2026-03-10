「ＤＯＭＯＴＯ」の堂本光一が１０日、都内で行われた人気ファンタジーシリーズのアニメ映画「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。公開から１週間が経過。周囲からの反響を聞かれた光一は「今日、ミュージカルの稽古場から来たんですけど、（作品に）子どもたちがいっぱい出てるので、『天スラ！天スラ！』って言われます。さすが天スラと思いました」と作品の影響力の大