2025年国が「南海トラフ巨大地震」の被害の想定を見直したことを受け、県は2026年度にかけて県内の被害を新しく予測するための調査を行っています。10日は想定すべき被害や対策などについて専門家が助言する会議が開かれました。10日、県庁では地震や火山、防災などの専門家による会議が開かれました。近い将来発生の恐れがあるとされる「南海トラフ巨大地震」について国は2025年、被害の想定を見直しました。新しい想定では