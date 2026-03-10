7人組グローバルグループ・ENHYPENのHEESEUNG（ヒスン）が10日、脱退することを発表した。【写真】脱退を発表したHEESEUNG所属事務所「BELIFT LAB」は「当社は、ENHYPENが今後進むべき方向性と次の目標について熟慮し、議論を重ねてまいりました。メンバーそれぞれが描く未来と、チームの方向性について深く話し合い、その過程でHEESEUNGが追求する音楽的志向が明確であることを確認し、これを尊重することに決定いたしました