9月12日、韓国のアーティストによる合同コンサート「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」が、東京・国立競技場でおこなわれることが発表された。このライブには、“炎上発言” をした韓国アイドルも参加することが判明し、波紋を呼んでいる。今回のライブは、世界142カ国で放送されている韓国の人気音楽番組『ミュージックバンク』が主催するもの。「年末恒例のスペシャルイベントで、2024年は福岡のみずほPayPayドー