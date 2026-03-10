中国のSNS・小紅書（RED）に8日、「日本人が一生見ることのない要求（注意書き）」が投稿され、話題になっている。投稿者は、中国の食堂とみられる場所のカウンターに「大きな声で話してください」との紙が貼られている写真を投稿した。店員が客の注文を聞き取れないことが多いとみられる。投稿者はこの「大きな声で話して」という要求について、どこに行っても静かにするよう求められる日本ではあり得ないものだとの見方を示した