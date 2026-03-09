原油高の背景の一つがイランの後継者問題です。イランの国営テレビは、死亡した最高指導者ハメネイ師の次男が選ばれたと報じました。これについて、アメリカのトランプ大統領は「不満」を表明しています。イラン国営テレビ「『専門家会議』の圧倒的多数の賛成票により、イラン・イスラム共和国体制の第3代最高指導者にモジタバ・ハメネイ師を決定し、ここに紹介する」イラン国営テレビによりますと、イランの聖職者88人で構成する