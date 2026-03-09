大分県佐伯市の番匠川流域では、江戸時代から伝わる伝統漁法によるシロウオ漁が最盛期を迎えています。 【写真を見る】伝統のシロウオ漁が最盛期昔ながらの漁法を後世へ大分・佐伯市 体長5センチほどに成長したシロウオは、春の使者とされています。佐伯市の番匠川水系では2月からシロウオ漁が解禁されました。 番匠川の漁は、海から遡上するシロウオを竹で組んだ「やな」に追い込み、網ですくいとる漁法で、江戸時代から伝