TBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤¬8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Í½È÷¹»¹Ö»Õ¤ÎÎÓ½¤»á¤ÎºÊ¤¬ÈÖÁÈ¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¿¦¶È¤Ë¶¦±é¼Ô¤¬¶Ã¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÇ¥³è¡×¡£MC¤ÎÎÓ»á¤Ï¡¢¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»ºÉØ¿Í²Ê°å¤ÎÎÓÍµ»Ò»á¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡Ö¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»º²Ê°å¤ÎÎÓÍµ»ÒÀèÀ¸¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎºÊ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£¶¦±é¿Ø¤¬¡Ö¤¨¤¨¡Á¡ª¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¡ª¡©¡×¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡×¤È¶ÄÅ·¤¹¤ë¤È¡¢Çò°á»Ñ¤ÎÍµ»Ò»á¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¤¤Ä¤âÉ×¤¬ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª