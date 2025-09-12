「そんな食べたいもの食べて、飲みたいだけ飲んで。で、当時としては長命で83歳まで生きたので。だから節制って何なのかな?って思いながら、ちょっと尊敬してますね。生き方は」9月8日に放送された『ネプリーグSP』（フジテレビ系）に出演し、尊敬するドイツの偉人ビスマルクについてこのように語ったのは、有名予備校講師でタレントの林修先生（60）。林先生といえば、講師を務めていた東進ハイスクールのテレビCMで発した「いつ