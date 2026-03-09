2月中旬の新宿区歌舞伎町。活気にあふれる雑踏の中で、とある映画の撮影が行われていた。Netflixが手がける『シティーハンター』の続編である。【写真】鈴木亮平が手にするスマホを横から覗き込む、顔が近い黒木メイサ「北条司氏による、都市犯罪を題材とした同名漫画が原作で、ハードボイルドな世界観と人情味あるストーリーで人気を博しています。前作は、2024年4月に配信がスタート。裏社会の“始末屋”として活動する主人公