鉄道を通した英語の面白さを、都立高校の英語教師だった旅行作家が解説しよう。日本の鉄道に多い和製英語とは？受験英語に苦しんだ大人も楽しめる。英語の学び直しにもおすすめだ。※この記事は、野田隆『鉄道で親しむ英語』（交通新聞社）の一部を抜粋・編集したものです。そもそもtrainとは？英語が指すのは「動き」なのだ鉄道に関する英語で、最初に挙げたいのはtrainという単語だ。ここから話を始めよう。さて、trainとは