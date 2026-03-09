鉄道を通した英語の面白さを、都立高校の英語教師だった旅行作家が解説しよう。日本の鉄道に多い和製英語とは？受験英語に苦しんだ大人も楽しめる。英語の学び直しにもおすすめだ。※この記事は、野田隆『鉄道で親しむ英語』（交通新聞社）の一部を抜粋・編集したものです。

そもそもtrainとは？

英語が指すのは「動き」なのだ

鉄道に関する英語で、最初に挙げたいのはtrainという単語だ。ここから話を始めよう。

さて、trainとは？ と訊ねられると、少しでも鉄道に関心がある人なら「電車」あるいは「列車」と即答するだろう。鉄道に関する英語では、もっとも使われている言葉のひとつで、日本語の出版物やインターネットでも、ふつうに「トレイン」と、カタカナで頻出している。すなわち日本語同様にふつうに使われているので、「train＝列車」という意味に、何の疑問も湧かないに違いない。

しかし、英語では、これは半分しか当たっていないのだ。英和辞典には、大きく分けて2つの意味が記されている。

（1）列車、汽車、電車（2）訓練する、教育する

日本人としては、なぜ「列車」と「訓練」が同じ言葉なのか？ と、まずここで大きな壁に当たってしまう人が多い。日本語でも同じ言葉で違う意味というケースはあり、「虫」「蒸し」などはその例で、料亭で茶碗蒸しを供された外国人が「これは虫料理だ」と慄いたという、笑うに笑えない話もあるのだが、それはさておき、日本語のムシのケースと違うのは、「train＝列車・訓練」は、実は同じこと、とくに動作や動きを指していることだ。

そこで、trainという単語における同じこととは何か？ ここに、日本人が英語を理解するための最初のステップがあるのだが、日本人にはなかなかこれが難しい。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）