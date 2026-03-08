3月8日に放送された『リブート』（TBS系）第7話は、冬橋（永瀬廉）にとって悪夢のようなエピソードだった。 参考：『リブート』鈴木亮平の芝居は想像の遥か上だった黒岩勉＆東仲Pに聞く“第1章”の舞台裏 儀堂（鈴木亮平）が死んだことで、早瀬（鈴木亮平）は名実ともに儀堂歩の人生を生きることになった。早瀬は、合六（北村有起哉）の下で組織の悪事を積極的に隠ぺいする。そんなとき、違法薬物の売人