香港メディアの香港01によると、香港映画「トワイライト・ウォリアーズ決戦！九龍城砦」の3作目に木村拓哉さんの出演が予定されていたが、昨今の日中関係の緊張を考慮して中止になったと報じられたことついて、映画会社が声明を発表した。3作目の撮影は間もなく始まる予定で、代役を打診されたダニエル・ウー（呉彦祖）さんのマネジャーはメディアに対し、ウーさんが出演を承諾したことを認めたという。ダニエル・ウー映画会社は