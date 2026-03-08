「スラッとしていて、『えっ、かっこいい！』って。イメージが変わりました」──秋篠宮家の長男・悠仁さま（19）は2月26日・27日、私的に京都を訪問された。冒頭のセリフは、たまたま京都駅で悠仁さまを目撃した女性のものだ。【写真を見る】京都駅でSP10人ほどに囲まれ、ホームに並んでいた悠仁さま、周囲に向かってニコニコとお手を振る姿悠仁さまは昨年4月に筑波大学に入学し、現役の学生でもある。大学の春休みを利用した京