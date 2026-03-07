サントス所属のFWネイマールが、雇用していた専属の料理人に訴えられたようだ。『Metropoles』が伝えている。同紙によれば、料理人の女性は2025年7月から今年2月までネイマールの本邸で働いていた。当初の契約では、月曜から木曜は7時から17時まで、金曜は7時から16時まで働くことになっていた。しかし実態は1日16時間もの間働くことになり、ネイマール本人のみならず友人や取り巻きら最大150人に毎日食事を提供していたという。23