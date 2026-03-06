夫婦が別々の苗字を選ぶことができる「選択的夫婦別姓」。街の人は？ （賛成 10代）「賛成で」「今は多様性なので、そこは自由に名前変えられた方が時代として合っているのでは」 （賛成 20代）「賛成かな、賛成です」「自分の苗字好きなんでいいと思います」 （反対 50代）「賛成か反対かで言うと反対かな」「戸籍が大事なので、そういう制度は残しておいたら。100％反対ではないけどデメリットの方が多いように思う」