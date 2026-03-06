生後1カ月の赤ちゃんを殺害した疑いで両親が逮捕された事件。複数の皮下出血は、発覚する前、数日以内にできたとみられています。新垣龍樹容疑者（21）と妻の鈴々捺容疑者（21）は2025年5月、当時住んでいた沖縄・読谷村のアパートで、生後約1カ月の娘・優乃愛ちゃんの頭に強い衝撃を与えるなどして殺害した容疑で逮捕・送検されました。龍樹容疑者は事件当日の午後3時ごろ、消防に通報しましたが、昼ごろにはすでに亡くなっていた