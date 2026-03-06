お笑いコンビ「藤崎マーケット」の田崎佑一（44）が、5日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。ファイナンシャルプランナー（FP）1級の資格を持つ「サバンナ八木真澄（51）の試算に驚く場面があった。同番組では、「いつかは家を買いたい田崎」として、田崎が自宅を購入するまでの密着ロケを企画。3年前から始まり、予算は7000万円、大阪市内のリノベーション済み中古マンションという