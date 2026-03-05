【モデルプレス＝2026/03/05】モデルプレスでは2026年に結婚発表をした主な芸能人をピックアップし、幸せいっぱいのニュースを振り返っていく。【写真】ももクロメンバー、結婚発表時の直筆署名◆佐々木彩夏、結婚発表佐々木は、3月5日に結婚を発表。自身のInstagramでは「いつも温かい応援本当にありがとうございます」と前置きし、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と発表。「こうして人生の節目を迎えら