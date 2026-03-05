先の衆院選で躍進した「チームみらい」の党首、安野貴博氏が3月5日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見を開き、海外メディアに向けて「テクノロジーを活用した新しい民主主義の形を世界に先駆けて示すことができる」とうったえた。●衆院選で11人当選「社会保険料引き下げなど評価された」安野氏が政治の世界に登場したのは2024年。東京都知事選に出馬し、落選したものの約15万票を獲得した。その後、昨年の参院選で初当