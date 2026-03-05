「中の島ブルース」「献身」などで知られるムード歌謡グループ「秋庭豊とアローナイツ」のボーカル・木下あきら（きのした・あきら、本名・木下雅彰）さんが３日午前６時４３分、消化管出血のため埼玉県内の病院で死去した。７７歳だった。マネジャーによると、木下さんは昨年８月に脳梗塞で緊急入院。リハビリのすえ、同１２月に一時自宅に戻るも年末に発熱から体調が優れず再入院となった。療養を続けていたが３日午前５時頃