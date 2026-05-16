スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第38節が行われ、セルティックはホームでハーツと対戦した。37試合が消化したリーグ戦で勝ち点「80」のセルティックは2位。序盤戦は低調なパフォーマンスが続いたものの、マーティン・オニール監督の下、調子を取り戻し現在は6連勝中と首位ハーツとの勝ち点差「1」に迫っている。そして最終節で2位セルティックと首位ハーツの“優勝決定戦”が実現。セルティックは勝て