「“半同居人”として、テレビやブログなどに顔出しで登場していた年上の親友・ヒロくんは、稲垣さんの家から離れてしまったそうです」（芸能関係者）2月28日に主演舞台『プレゼント・ラフター』の東京公演の千秋楽を迎えた稲垣吾郎（52）。3月4日からは京都公演がスタートし、さらに広島、福岡、仙台を回る。独身の稲垣に、東京で彼を待つ相手がいたのだが……。「ヒロくんとは、’99年に共通の知人の紹介で知り合ったそうです。