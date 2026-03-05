現地時間３月４日に開催されたプレミアリーグの第29節で、三笘薫を擁する12位のブライトンが首位のアーセナルとホームで対戦。０−１で敗れた。この試合の12分に、アクシデントが発生する。左サイドからペナルティエリア内に持ち込んだ三笘がタックルを受けた際に左足首をひねり、負傷したのだ。足を引きながらその後もプレーを続行したものの、やはり限界だったようだ。ハーフタイムに交代となった。 ブライトンの公