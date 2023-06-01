【MOOMIN フロッキーフィギュアマスコット】 3月中旬 発売予定 価格：1回400円 「ムーミン」 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「MOOMIN フロッキーフィギュアマスコット」を3月中旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、ムーミンの世界観にぴったりな、ふわふわしたフロッキー仕様のフィギュア。「ムーミン」、「ニョロ