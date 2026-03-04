「お箸ちょうだい」と、お弁当も買わずに頼まれて……そのとき、どのように断ればいいのでしょうか？お弁当屋さんを経営されるanft9999さん（@anft9999）が対処法をThreadsに投稿。多くの賛同の声が寄せられました。【写真】無料で欲しいと言われたときの返事は……実際の投稿anft9999さんのお弁当屋さんは商業施設の中の店舗。観光地も近いため、お弁当を購入することなく割箸をもらいにくる方が多くいらっしゃるのだそうです。