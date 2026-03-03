俳優として活動し、ドラマ出演経験も持つ一人の美女が、グローバルオーディションで見せた輝きに注目が集まった。【映像】『御上先生』出演の19歳女優（演じてる時の写真も）2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。一次審査を歌唱で通過した候補生、AOI（大谷碧空・19）。歌唱だけでなく「ルックスがすごく完璧」と審査員に言わしめた人物だ。AOIは普段は役者業をしており、NHK夜ドラ『いつか、