全日本空輸（ANA）は、新型ビジネスクラスシート「THE Room FX」の体験会を、3月12日から14日まで東京ミッドタウンで開催する。「THE Room FX」は、Safran Seatsとイギリスのデザイン会社、Acumen Design Associateの協力のもと開発し、ボーイング787-9型機に導入する。シートピッチは103インチで「1-2-1」配列。個室ドアと壁を薄型化し、背もたれに曲線ラインを採用した。前向きと後ろ向きを互い違いに配置している。現行のボーイ